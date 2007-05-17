Independent: Тони Блэр нанес серьезное дипломатическое оскорбление Ющенко

Британский премьер-министр Тони Блэр в последнюю минуту отменил двухдневный визит президента Ющенко в Британию, который должен был начаться 16 мая.

Как сообщает британская газета «Индепендент», Даунинг-стрит, 10 уведомила украинскую сторону об отмене визита господина Ющенко лишь за день до его начала.

Посольство Украины в Британии объяснило отмену визита, как сказал одного из дипломатов, «неизбежными изменениями в графике британского премьера», сообщает Обкомсо ссылкой на ВВС.

Тони Блэр сейчас проводит свои последние в должности премьера переговоры с американским президентом Джорджем Бушем в Вашингтоне.

«Индепендент» утверждает, что визиты в Соединенные Штаты согласно протоколу готовятся загодя, и называет сложившуюся ситуацию «серьезным дипломатическим оскорблением».

По мнению издания, это оскорбление придется улаживать с Украиной следующему британскому премьер-министру.