Тимошенко подарила Януковичу книгу о диктаторе

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО передала Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ через заместителя главы его администрации Анну ГЕРМАН книгу Марио Варгаса ЛЬОСЫ "Нечестивец, или Праздник Козла".

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО передала А.ГЕРМАН книгу, завершая свое участие в программе "Шустер live".

"Я хочу подарить книгу для вашего шефа о том, как завершают свой путь диктаторы", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Марио Варгас ЛЬОСА - всемирно известный перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года.

В своем романе "Нечестивец, или Праздник Козла" (La Fiesta del Chivo, 2000) М.ЛЬОСА обращается к традиционной для латиноамериканской литературы теме силы и бессилия власти. Объектом исследования стал одиозный диктатор Рафаэль Леонидас Трухильо, который "железной рукой" правил в Доминиканской Республике с 1930 по 1961 год и был убит своими же сподвижниками.