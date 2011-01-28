Брат Луценко заявляет, что ни он, ни его племянник следователю не угрожали

Сегодня брат экс-руководителя МВД Юрия ЛУЦЕНКО Сергей дал объяснения в Генеральной прокуратуре по поводу жалобы следователя ГПУ Сергея ВОЙЧЕНКО относительно угроз в его адрес со стороны семьи ЛУЦЕНКО во время судебного заседания в Апелляционном суде Киева 5 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ЛУЦЕНКО заявил в интервью журналистам после того, как вышел после допроса из Следственного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры.

«Я ходил в Генеральную прокуратуру для предоставления объяснений по рассмотрению жалобы Сергея ВОЙЧЕНКО, который является руководителем следственной группы ГПУ, рассматривающей уголовное дело против моего брата. Жалоба была на то, что якобы мой племянник и я угрожали в суде ему и его семье. Я заявил наблюдательному прокурору… что это абсолютные инсинуации», - сказал С.ЛУЦЕНКО.

При этом он заметил, что вообще не знает семьи следователя, а самого следователя впервые увидел в зале судебного заседания.

Также, отвечая на вопрос журналистов, брат Ю.ЛУЦЕНКО подтвердил информацию о том, что на имущество экс-министра наложен арест в рамках возбужденного против него уголовного дела. При этом, по словам С.ЛУЦЕНКО, это касается квартиры их родителей в городе Ровне, совладельцами которой теперь являются оба брата.

Как сообщалось, следователь Генпрокуратуры Сергей ВОЙЧЕНКО написал заявление на старшего сына Ю.ЛУЦЕНКО Александра с требованием возбудить уголовное дело в связи с угрозами в адрес следователя.

По данным некоторых СМИ, следователь С.ВОЙЧЕНКО обратился с соответствующим заявлением по факту угрозы расправой, которую якобы высказал А.ЛУЦЕНКО после заседания Апелляционного суда Киева, на котором было принято решение о взятии экс-министра под стражу.

Кроме того, в партии «Народная самооборона» заявили, что Генеральная прокуратура Украины шантажирует экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО открытием дела против его сына.