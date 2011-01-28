БЮТ спрашивает, почему одесскому мэру можно то, за что наказали сержанта

В парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» считают, что лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ должен наказать своего однопартийца, мэра Одессы Алексея КОСТУСЕВА за пренебрежение к украинскому языку.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции «БЮТ-Батькивщина».

Во фракции считают “вполне справедливым наказание для старшего сержанта ШВЕЦА, который был уволен из рядов ГАИ Одессы за надругательство над государственным языком”.

“Поэтому теперь мы ожидаем, какую же меру наказания изберет лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ по отношению к своему однопартийцу, мэру Одессы господину КОСТУСЕВУ”, - отмечается в заявлении.

Во фракции напомнили, что А.КОСТУСЕВ, вопреки Конституции и закону Украины «О государственной службе», “фактически запретил употреблять и использовать украинский язык в работе и делопроизводстве городской власти Одессы”. В то же время реакции прокуратуры, а также высших должностных лиц государства на этот кричащий и общеизвестный факт, до сих пор не было, добавили в «БЮТ-Батькивщине».

В связи с этим «БЮТ-Батькивщина» призывает власть быть последовательной и бороться не только с последствиями пренебрежения к украинскому языку государственными служащими низшего звена, но и с первопричинами этого, а именно – «личным примером, который подают своим подчиненным такие «украинофобы», как КОСТУСЕВ».

Как сообщал УНИАН, 22 января 2011 г. инспектор Одесского горуправления ГАИ Александр ШВЕЦ во время выполнения своих служебных обязанностей отказался общаться на государственном языке с водителем частного автомобиля. Во время разговора старший сержант А.ШВЕЦ (номер удостоверения ОД0148) заявил: "Не понимаю телячий язык". Сегодня, 27 января, МВД сообщило, что А.ШВЕЦ уволен из органов внутренних дел по статье о дискредитации.

Ранее, в декабре 2010 года мэр Одессы А.КОСТУСЕВ на первом заседании обновленного исполкома Одесского горсовета поручил служащим мэрии предоставлять ему документы исключительно на русском языке, вопреки установившейся в горсовете практике - готовить проекты решений и распоряжений на двух языках: государственном и русском.

Также А.КОСТУСЕВ предложил ввести русский язык в качестве языка общения на заседаниях горисполкома, с чем согласились члены горисполкома и присутствовавшие депутаты.