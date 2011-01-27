Львовский горсовет требует заменить Табачника

Сегодня 76 депутатов Львовского городского совета во время сессии поддержали обращение ВО «Свобода» к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, в котором содержится требование заменить Дмитрия ТАБАЧНИКА в должности министра образования человеком «с адекватной стратегией развития украинского образования и науки».

Как передает корреспондент УНИАН, обращение обнародовал председатель фракции ВО «Свобода» Руслан КОШУЛИНСКИЙ.

В нем, в частности, отмечается, что «образовательная область – это фундамент в развитии государства и каждого гражданина. Несомненным является не только адекватное времени содержательное наполнение образования, но и его идеологическая составляющая. В этом контексте псевдоновшества министра образования, молодежи и спорта Д.ТАБАЧНИКА красноречиво свидетельствуют о прямо противоположные тенденциях: возвращении в типично советскую антиукраинскую систему образования и финансовое отчуждение ее от возможностей большинства украинцев».

«Первое направление уничтожения образования направлено на демонстративное устранение украинской гуманитарной составляющей в учебном процессе, который оказывается в ряду резонансных решений, подрывающих духовные основы независимости нашего государства и нарушают основное право титульной нации на утверждение собственной самобытности. Речь идет об уменьшении проходного балла по украинскому языку при поступлении в вузы, отмене экзамена по украинскому языку при завершении бакалаврата и при поступлении в аспирантуру, возможности тестироваться на языках национальных меньшинств, переводе иностранцев на обучение с государственного украинского языка на русский», - отмечается в документе.

«Особое неприятие вызывает проект «Концепции языкового образования в Украине», основной принцип которого – «свободный выбор языка обучения», что четко ассоциируется с добровольно-принудительным правом отказываться от изучения украинского языка, в соответствии с советским постановлением 1958 года. Указанная концепция имеет демонстративное антиукраинское направление с порочной констатацией многонациональности нашего государства, где в действительности проживает абсолютное большинство украинцев – 77,8%», - говорится в обращении.

Его авторы отмечают то, что «вторым направлением уничтожения украинского образования является возвращение ее в откровенно коррупционное русло, что связано с разрушением системы ВНО».

«Третье направление уничтожения украинского образования, в соответствии с проектом Закона «О высшем образовании», – бессмысленная привязанность классификации вузов к количеству студентов, попытки ограничить права студентов из-за отсутствия финансирования на студенческое самоуправление, введение индексирования платы за учебу и ее пересмотр в одностороннем порядке руководством вуза, уменьшение бюджетных мест обучения в два раза – и в целом централизация руководства вузами с целью полного лишения их самостоятельности», - отмечается в обращении львовских депутатов.