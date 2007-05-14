Компартия отозвала свою подпись под Универсалом национального единства

Коммунистическая партия Украины отозвала свою подпись, которая была поставлена под Универсалом национального единства. Об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве сообщил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

«Компартия приняла решение отозвать свою подпись, поставленную под Универсалом», - сказал П.СИМОНЕНКО, добавив, что это решение было принято на заседании политсовета партии.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам П.СИМОНЕНКО, такое решение было принято на основании того, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими действиями нарушает Конституцию, договоренности, которые были достигнуты во время подписания Универсала, и вмешивается в деятельность судебной ветви власти, что, по мнению членов Компартии, является признаком узурпации власти.

Вместе с тем П.СИМОНЕНКО отметил, что, по его мнению, отзыв подписи КПУ под Универсалом «ни в коем случае» не обострит политическую ситуацию.

Говоря о деятельности рабочей группы, лидер коммунистов отметил, что сейчас идет обсуждение положений изменений в Закон о выборах. По его словам, при этом существуют некоторые споры, в частности, с представителями Секретариата Президента и оппозиции. Как отметил П.СИМОНЕНКО, члены рабочей группы от оппозиции не хотят создавать реестр избирателей, а, напротив, предлагают оставить списки избирателей, которые существовали на время парламентских выборов 2006 года.

Кроме того, П.СИМОНЕНКО сообщил, что также есть разногласия относительно процедуры участия в голосовании избирателей, которые ограничены в возможности передвигаться.

Отвечая на вопрос, будет ли до среды определена окончательная дата выборов, П.СИМОНЕНКО сказал, что на этот вопрос ему трудно ответить, поскольку работа группы продвигается с определенными сложностями.

Что касается того, ставил ли он лично свою подпись под представлением в Конституционный суд по поводу второго указа Президента о роспуске парламента, П.СИМОНЕНКО сказал, «я не подписывал представления лично, меня в тот день не было в парламенте».

В то же время он напомнил, что под этим представлением свои подписи поставили 160 народных депутатов.