Прессу с вопросом «где Черновецкий?» Попов отправил к Черновецкому

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ не сообщил журналистам, где находится сейчас Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, но заверил, что общается с ним.

Как передает корреспондент УНИАН, такой ответ получили представители СМИ на вопрос: “Где столичный председатель, почему его не видно достаточно длительное время?”.

“Что касается городского председателя, просил бы этот вопрос задать городскому председателю. Я думаю, так будет правильно”, - ответил А.ПОПОВ.

На уточняющий вопрос журналистов, появляется ли Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на работе в мэрии, председатель КГГА сказал: “Мы общаемся с ним”. И со словами “Искренне благодарю” покинул помещение гостиницы “Крещатик”, где проходила встреча с прессой.