Янукович отдал свои книжки библиотеке в Москве

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ передал Библиотеке украинской литературы в Москве большую подборку украинских книг из частной коллекции.

Как сообщает пресс-служба главы государства, среди переданных им изданий – «Богдан Хмельницкий» Н.Костомарова, лирические сборники Ивана Франко, в том числе – «Зів’яле листя», произведения Петра Кононенко на украинском языке, двухтомное издание «Жития святых для детей», альбом «Украинская живопись» и другие.

Также В.ЯНУКОВИЧ передал библиотеке несколько своих собственных книг, в частности, «Здолати шлях».

Президент дал поручение Министерству культуры Украины постоянно заниматься наполнением книжного фонда библиотеки.

Передал книги библиотеке Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации Владимир ЕЛЬЧЕНКО в присутствии статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел России Григория КАРАСИНА и заместителя мэра столицы России Людмилы ШВЕЦОВОЙ.