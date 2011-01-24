Королевская: украинцы думают не о рождении детей, а как выжить

Украинцы больше не верят в способность власти вывести страну из кризиса, стабилизировать экономическую ситуацию и улучшить качество жизни украинцев. Так глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ прокомментировала статистические данные о том, что в течение 2010 года впервые с 2005 года в Украине зафиксировано падение рождаемости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета, по мнению народного депутата, рождаемость в стране падает в связи с тем, что молодые люди не уверены в завтрашнем дне, не знают, будет ли у них работа, стабильная зарплата, смогут ли они обеспечить нормальную жизнь для себя и своих детей.

«Галопирующий рост цен на коммунальные тарифы и продукты питания, общая экономическая нестабильность вводят людей в состояние растерянности и депрессии. Многие молодые люди думают не о том, чтобы родить детей, а о том, как выжить», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что по сравнению с 2009 году снизилась уверенность населения в своей занятости. По данным социологических исследований, почти половина украинцев не уверены в своем трудоустройстве в 2011 году. В связи с этим, считает депутат, тенденция с ухудшением рождаемости будет усиливаться. «Ухудшение экономического состояния всегда сопровождается такими явлениями - стоит лишь глянуть на статистику 90-х. Если правительство в ближайшее время не примет кардинальных мер, за один год мы потеряем то, что было достигнуто за прошедшие пять лет», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Для того, чтобы остановить тенденцию сокращения населения Украины, убеждена депутат, - украинцы должны поверить в свое будущее. Государство должно предъявить гражданам четкие шаги по восстановлению экономического потенциала и борьбе с бедностью. Также, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, необходимы региональные программы стимулирования рождаемости. «Мы имеем наработки в этой сфере в рамках программы «Конкурентная Украина» и будем представлять их в Верховной Раде», - отметила депутат.