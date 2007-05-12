Ахметов не прочь еще посидеть в зале ожидания: выборы должны быть осенью

Парламентские выборы должны пройти осенью, после того, как Верховная Рада внесет необходимые изменения в избирательное законодательство, заявляет народный депутат от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ.

Об этом он сказал еженедельнику «Зеркало недели» (№18 от 12-18 мая).

Как отмечает издание, ввиду отсутствия премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в стране (В.ЯНУКОВИЧ вернулся из Испании 11 мая вечером - УНИАН), с просьбой объяснить мотивы принятого лидером коалиции решения согласиться на проведение досрочных парламентских выборов «Зеркало недели» обратилось к Р.АХМЕТОВУ.

Как заявил Р.АХМЕРОВ, «в этой ситуации не нужно искать подводных течений - их нет. Мы все находились в «зале ожидания», будучи готовыми выполнить любое решение Конституционного Суда. Но стало ясно, что этого решения не будет. И не по нашей вине. Предстояло решить, как действовать дальше: либо усугублять кризис, а значит, раскалывать страну, либо, понимая сомнительность указов, согласиться на досрочные выборы и тем самым вернуть стабильность и сохранить целостность Украины. Абсолютно осознанно мы приняли решение согласиться на проведение выборов. Ни о каких гарантиях и постах речь не шла. Это вообще не обсуждалось».

«Ответственное политическое решение, на которое мы пошли, сделав шаг навстречу, принималось не для того, чтобы с нами разговаривали языком ультиматумов. Сильно ошиблись те, кто воспринял наше желание сохранить целостность Украины как слабость. Мы готовы к досрочным выборам, но мы хотим честных выборов. Провести их в июле невозможно. Наша партия не заинтересована в том, чтобы легитимность результатов досрочных парламентских выборов была поставлена под сомнение с самого начала. Кроме того, мы не должны лишать шанса «миноритарные» политические партии. Независимо от цвета, те, кому не хватило процента для преодоления барьера в

2006-м, должны получить возможность побороться за голоса избирателей. В сжатые сроки и летом это сделать практически невозможно», - подчеркнул Р.АХМЕТОВ.

Он убежден, что «выборы должны пройти осенью. После того, как парламент внесет необходимые изменения в избирательное законодательство».