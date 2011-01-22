Левобережную и Правобережную Украину символически воссоединили

В Киеве на мосту Патона свыше 800 представителей патриотической общественности, среди которой были активисты Молодежного Националистического Конгресса и других молодежных организаций, провели символическую акцию воссоединения Левобережной и Правобережной Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации Молодежного Националистического Конгресса, акция началась с раскрашивания профессиональными художниками лиц участников в синий и желтый цвет.

Непосредственно на мосту колонна молодежи двигалась с левого берега до центра моста под бой барабанов с национальной символикой и флагом Украинской Народной Республики навстречу молодежи с национальной символикой и флагом Западно-Украинской Народной Республики, двигавшейся с правого берега.

После встречи обе стороны взялись за руки и организовали символическую цепь, а также растянули 30-ти метровый Государственный Флаг Украины.

Мероприятие завершилось пением Государственного Гимна Украины и торжественным залпом из пушки.

В пресс-службе организации напомнили, что такая акция проходит уже четвертый год подряд, и каждый раз количество ее участников увеличивается.

Основателем акции является Братство казацкого боевого обычая “СПАС”, а в этом году присоединились еще и ряд других организаций, среди которых Молодежный Националистический Конгресс, Гражданское движение "Відсіч", «Молода Просвита», «Украинский взгляд», ВМГО "Демократический Альянс", Спудейское Братство НаУКМА, НСОУ «Пласт» (станица Киев), Фонд Региональных Инициатив, Молодой Народный Рух.