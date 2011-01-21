Перевозчики останутся с милицией, а оппозиционеры поедут в Киев

Представители оппозиции из Ровенской области будут ехать в Киев на празднование Дня Соборности на поездах и собственном транспорте

Более двухсот представителей оппозиционных сил от Ровенской области собираются 22 января отправиться в Киев для участия в праздновании Дня Соборности Украины.

Однако, как сообщили корреспонденту УНИАН в областном Комитете национального спасения, добираться в столицу им придется на собственном транспорте или на электричках и маршрутных автобусах, поскольку частных автоперевозчиков, которые планировали везти людей в Киев, милиция предупредила, что 22 января не выпустят за пределы области.

Планируется, что таким образом в Киев поедут представители всех семи партийных и нескольких общественных организаций, которые входят в Комитет национального спасения в области. В частности, представители ВО «Свобода», ВО «Батькивщина», Украинской народной партии, общественной организации «Женщины Родины» и другие.

В то же время неизвестно, примут ли участие в поездке в Киев представители областных организаций «Нашей Украины», «Фронта Змін» и «Единого центра».

На 22 января в Ровно запланировано два альтернативных митинга. Один из них с участием представителей местной власти, Партии регионов и других провластных политических и общественных организаций состоится у памятника «Погибшим за Украину» возле горсовета. Принять участие в этом мероприятии рекомендовано представителям всех государственных и бюджетных учреждений.

Митинг оппозиционных сил запланировано провести на центральной площади Независимости. В нем примут участие преимущественно представители и сторонники политических и общественных организаций, которые входят в областной Комитет национального спасения Украины и которые не поедут в этот день в Киев.