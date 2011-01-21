Близнюк - о взрывах в Макеевке: есть моменты, о которых я не имею права говорить

Председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК опроверг слухи об обнаружении в Макеевке новых взрывных устройств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после торжеств ко Дню Соборности Украины у памятника Т.Шевченко в Донецке.

«Никаких других случаев, кроме тех двух взрывов, которые были, принципиально ни по какому направлению - ни звонков, ни взрывов, ни подкладок, ни новых зарядов - ничего нет и не обнаружено», - сказал А.БЛИЗНЮК.

Он призвал журналистов «ничего не придумывать и не искать», но добавил, что «есть моменты, которые я не имею права говорить».

«Там идет расследование. Там опрашивают людей, что они видели, то есть производят соответствующие действия», - заключил губернатор.

Как сообщал УНИАН, рано утром 20 января 2011 года в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь". В результате обоих взрывов повреждения получили здания, пострадавших нет. Вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить большую сумму денег "от людей, которые известны в Макеевке". В письме также указаны механизмы и порядок передачи денег.