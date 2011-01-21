Шкиль требует отчета о ситуации в России

Народный депутат Украины Андрей ШКИЛЬ (фракция "БЮТ-Батьквщина") инициирует заслушивание в парламенте отчета министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО по поводу преследования российской властью Библиотеки украинской литературы в Москве, Объединения украинцев России и ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России.

Как сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины, соответствующий проект постановления по инициативе А.ШКИЛЯ зарегистрирован в парламенте.