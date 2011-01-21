Шкиль требует отчета о ситуации в России
00:04, 21 января 2011Политика
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Зарегистрирован проект постановления
Народный депутат Украины Андрей ШКИЛЬ (фракция "БЮТ-Батьквщина") инициирует заслушивание в парламенте отчета министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО по поводу преследования российской властью Библиотеки украинской литературы в Москве, Объединения украинцев России и ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России.
Как сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины, соответствующий проект постановления по инициативе А.ШКИЛЯ зарегистрирован в парламенте.
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