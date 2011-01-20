Левочкин отказался комментировать отношение Януковича к Бандере

Глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН отказался комментировать личное отношение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к лидеру национально-освободительной борьбы XX столетия Степану Бандере.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов, С.ЛЕВОЧКИН сказал: “Позиция Президента Украины такова: Украина является демократическим государством, где каждый может уважать тех героев, которых хочет”.

Он напомнил, что последнее судебное решение относительно лишения С.Бандеры звания Героя Украины обжаловано. Администрация Президента вернулась к этой теме в январе 2011 года из-за “многочисленных обращений” к АП. При этом отмечалась правовая, а не политическая оценка этого вопроса.

С.ЛЕВОЧКИН сказал, что В.ЯНУКОВИЧ сможет ответить на вопросы журналистов и украинской общественности в феврале 2011 года в связи с годовщиной пребывания его в должности Президента. “Это будет серьезный проект общения Президента со страной”, – отметил С.ЛЕВОЧКИН .