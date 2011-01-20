Королевская видит, что Азаров не в состоянии справиться с безработицей

Безработица в Украине растет, и будет расти еще большими темпами из-за провальной экономической политики правительства, которая вместо стимулирования экономики тормозит ее развитие чрезмерным фискальным давлением. Так глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская прокомментировала официальную информацию о том, что в 2010 году Украина потеряла 106 тыс. рабочих мест.

В переданном УНИАН комментарии Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркивает, что, в отличие от Европейского Союза, в Украине существует огромная армия неофициальных безработных, не состоящих на учете в центрах занятости, а значит, не учитываемых в официальной статистике.

По мнению депутата, правительство не понимает последствий ряда декларируемых им реформ. Так, репрессивный Налоговый кодекс заставляет прекращать деятельность частных предпринимателей. Народный депутат прогнозирует, что только в течение первого полугодия около 150 тысяч малых предпринимателей закроют свои предприятия. А в целом, по итогам года, армия безработных увеличится минимум на 200 тысяч человек.

Кроме того, так называемая «пенсионная реформа» в виде повышения возраста выхода на пенсию приведет к резкому росту безработных в возрастной группе старше 45 лет.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, деятельность правительства приводит к ухудшению экономических показателей, но при этом чиновники продолжают жить в виртуальном мире, оторванном от реальности, где статистические данные радикально расходятся с действительностью. «Заявления чиновников о полном преодолении безработицы в течение одного года пугают, потому что полностью избавиться от безработицы можно только принудительными работами. Это ли то будущее, которые готовят нам псевдореформаторы?», - спрашивает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она напомнила, что в докризисном 2007 году безработица составляла 6,9% при росте ВВП в 7,9%. Рост ВВП в 2011 году ожидается на уровне 4,5%, а рост экономики будет всецело зависеть от динамики развития внешних рынков. «В таких условиях обещания правительства довести безработицу до уровня ниже 1% просто экономически безграмотны», - считает политик.

У народного депутата также вызывают опасения заявления о создании условий для переселения специалистов в регионы, которые в них нуждаются. «В правительстве не нашли ничего лучшего, как позаимствовать советскую систему принудительного распределения выпускников вузов. Очевидно, там забыли, что в условиях рыночной экономики методы командно-административной системы работать не могут, а экономическое стимулирование работает значительно эффективнее механизма принуждения. До тех пор, пока в правительстве будут обращаться к инструментарию прошлого века, Украина будет продолжать занимать последние места в мировых экономических рейтингах, а экономика Украины будет демонстрировать удручающие показатели», - предостерегает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она убеждена, что ситуацию в сфере занятости может спасти стимулирование развития малого бизнеса. «Именно этот механизм является наиболее гибким с точки зрения создания новых рабочих мест. В экономически развитых странах на малый бизнес приходиться свыше половины всех рабочих мест в экономике», - подчеркивает депутат.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики, количество зарегистрированных безработных в Украине, в частности, в октябре 2010 года составило 400,7 тыс. человек, в ноябре - 449,7 тыс. человек, а в декабре возросло на 31,8% - до 544,9 тыс. человек.

18 января 2011 года в Днепропетровске вице-премьер министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявил, что через год в Украине безработицы не будет. С.ТИГИПКО отметил: если в стране будет продолжаться экономический рост на уровне 4-5%, то со следующего года встанет проблема нехватки рабочих рук, в частности представителей рабочих специальностей. “У нас сегодня по ряду регионов есть серьезные проблемы с рабочей силой, в частности на шахтах Луганска”, - подчеркнул вице-премьер.