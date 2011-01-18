Киевский Музей Украинской революции 1917-1921 года возобновил работу

Киевский Музей Украинской революции 1917-1921 гг. возобновил свою работу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель отдела музейной и выставочной деятельности Украинского института национальной памяти Александр КУЧЕРУК.

По его словам, экспозиция музея снова открылась для посетителей с понедельника, 17 января.

А.КУЧЕРУК также отметил, что, кроме Музея Украинской революции 1917-1921 гг., в привычном режиме продолжают работать все остальные музеи, подчиненные Украинскому институту национальной памяти. В частности, Национальный музей "Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине", Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр» и Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы".

Историк напомнил, что в соответствии с решением Президента о ликвидации УИНП, сейчас действует ликвидационная комиссия, а сотрудники института работают до 15 февраля. Вместе с тем во исполнение другого Указа Президента Кабинет министров заново создал УИНП как научно-исследовательское бюджетное учреждение при правительстве. Потому, по словам А.КУЧЕРУКА, сейчас происходит фактически реорганизация института. Отвечая на вопрос, изменится ли при этом структура института и количество его работников, он сказал, что это пока точно неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в начале января Музей Украинской революции 1917-1921 гг. был закрыт. Основанием для этого стал указ Президента Виктора ЯНУКОВИЧА от 9 декабря 2010 года, согласно которому был ликвидирован Украинский институт национальной памяти. Поскольку музей является структурным подразделением института, то он также подлежит ликвидации.

12 января Кабинет министров своим постановлением создал Украинский институт национальной памяти как научно-исследовательское учреждение, которое находится в управлении правительства. Постановлением определены основные задачи института, который будет заниматься научным и аналитическим обеспечением формирования государственной политики по вопросам национальной памяти, разработкой в пределах своих полномочий научно обоснованных рекомендаций Кабинета министров Украины в сфере реализации гуманитарной политики.

***Музей Украинской революции 1917-1921 гг. был открыт 22 января 2009 года в день празднования 90-летия Акта Соединения Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики. Его экспозиция рассказывает об украинском освободительном движении начала ХХ века: время Украинской Народной Республики, Украинского Государства (гетманат), период Директории УНР и завершается событиями Первого и Второго зимнего походов Армии УНР. Центром экспозиции является оригинал 4-го Универсала Центральной Рады, которым провозглашена полная государственная самостоятельность УНР 22 января 1918 года.