МИД просит у Чехии материалы по политическому убежищу для Данилишина
Ноту передали временно поверенному
|Олег Волошин
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.
По его словам, сегодня в МИД Украины был приглашен временно поверенный в делах Чешской Республики в Украине, которому передали ноту украинской стороны с просьбой по официальным каналам передать результаты рассмотрения дела Б.ДАНИЛИШИНА в чешских правоохранительных органах.
«Речь идет о предоставлении украинской стороне официального решения Министерства внутренних дел Чешской Республики о предоставлении политического убежища Богдану ДАНИЛИШИНУ», - сказал О.ВОЛОШИН.
По его словам, в МИД рассчитывают, что в контексте дружеских и партнерских отношений между Украиной и Чехией эта просьба будет удовлетворена.