Депутаты требуют отозвать посла Украины в РФ

Депутатская группа «За Украину!» инициирует отчет министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО в Верховной Раде по поводу ситуации вокруг Украинской библиотеки в Москве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!», также народные депутаты требуют отозвать посла Украины в Российской Федерации Владимира ЕЛЬЧЕНКО.

По словам лидера партии «За Украину!» Вячеслава КИРИЛЕНКО, «ситуация вокруг Украинской библиотеки в Москве свидетельствует о беспомощности украинского внешнеполитического ведомства. Поэтому мы требуем в первый пленарный день восьмой сессии Верховной Рады заслушать отчет руководителя МИД К.ГРИЩЕНКО по поводу ситуации вокруг Украинской библиотеки в Москве».

Также народные депутаты от группы «За Украину!» хотели бы услышать позицию министра относительно ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России.

«Особое возмущение вызывают действия украинского дипломатического представительства в Российской Федерации. Вместо того чтобы исполнять свои полномочия – защищать украинские интересы и права украинцев - дипломатическое представительство фактически превратилось в ретранслятор позиции Кремля», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

«Поэтому партия «За Украину!» требует отозвать посла Украины в Российской Федерации В.ЕЛЬЧЕНКО с целью замены его кандидатурой, которая способна защищать украинские интересы перед Кремлем», - подчеркнул он.