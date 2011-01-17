Тимошенко рассказала о реабилитационном периоде мужа

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что ее муж Александр сможет восстановить свое здоровье на протяжении полугода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала своим сторонникам возле Генеральной прокуратуры.

«Он сейчас проходит очень трудный реабилитационный период после тяжелой операции на сердце и на легких (проведенной в середине декабря 2010 года – УНИАН). Он постепенно возвращается к нормальной жизни, и я очень полагаюсь на то, что на протяжении трех-четырех месяцев, возможно, полугода он вернется к нормальной, здоровой жизни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.