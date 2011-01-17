Пикетчики ушли с Банковой

Участники акции протеста против политических репрессий завершили свой митинг возле здания Администрации Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, после завершения акции генеральный координатор налогового Майдана Александр ДАНИЛЮК призвал участников акции прийти 22 января в 10.00 на Софийскую площадь, чтобы вместе с представителями политических сил отпраздновать День Соборности Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня около полутора сотен предпринимателей и сторонников Европейской партии Украины пикетировали Администрацию Президента.

Участники акции требовали от власти прекратить преследование участников налогового Майдана и представителей организации «Тризуб».

Также участники акции требовали прекратить безосновательные проверки представителей малого бизнеса с изъятием у них имущества.