Комментарий к «кодексу Азарова» занял три тома

Вышел в свет Научно-практический комментарий к Налоговому кодексу Украины в трех томах.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте Совета предпринимателей при Кабинете министров.

Том первый комментария к Налоговому кодексу раскрывает суть сроков и понятий, которые используются в налоговом законодательстве, и основные принципы администрирования налогов, сборов. Он содержит комментарии к статьям, касающимся налоговой отчетности, порядка разъяснения норм налогового законодательства, осуществления налогового контроля, учета плательщиков, порядка погашения налогового долга, ответственности субъектов налоговых правоотношений, применения международных договоров и других вопросов, связанных с администрированием налогов.

Том второй содержит квалифицированный комментарий основных бюджетообразующих налогов: налога на прибыль предприятий, налога на доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость.

В третьем томе отражены особенности налогообложения налогоплательщиков в условиях действия соглашения о делении продукции, заключительные положения и переходные положения. В заключительных положениях прокомментированы регламентированные сроки вступления в силу кодекса в целом и отдельных разделов, глав, статей, пунктов, подпунктов. Также в этом разделе рассмотрены полномочия и задания, предоставленные исполнительным и законодательным органам власти относительно отдельных положений налогообложения.

Научно-практический комментарий к Налоговому кодексу Украины рассчитан на государственных служащих центральных органов исполнительной власти, руководителей бюджетных учреждений и организаций, преподавателей и студентов высших учебных заведений финансово-экономического направления, налогоплательщиков, а также всех, чья деятельность связана с практическим применением налогового законодательства.