Наша Украина решила пойти на акцию ко Дню соборности

Президиум политического совета партии «Наша Украина» решил, что 22 января в 14.00 члены партии, партнеры и общественные организации примут участие в акции по случаю Дня соборности на Софийской площади в Киеве.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

В партии призывают всех неравнодушных граждан принять участие в мероприятиях и «показать, что Украина – европейская современная нация. Соборность и единство Украины всегда была и является для нас наивысшей ценностью, ведь за нее боролись многие поколения украинцев. В этой исторической борьбе мы победили, и сегодня должны делать все для ее сохранения и развития».