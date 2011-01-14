Немыря: уверенные в себе политики не занимаются политическими репрессиями

Вице-премьер-министр правительства Юлии ТИМОШЕНКО по вопросам евроинтеграции Григорий НЕМЫРЯ считает особенно показательным то, что политическое убежище экс-министру экономики Богдану ДАНИЛИШИНУ предоставила Чехия - страна ЕС.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, комментируя соответствующее решение Чехии относительно Б.ДАНИЛИШИНА (УНИАН: Министерство внутренних дел Чехии 13 января приняло решение о предоставлении политического убежища Б.ДАНИЛИШИНУ, задержанному в октябре 2010 года в Праге. Сегодня суд в Праге принял решение об освобождении Б.ДАНИЛИШИНА из-под стражи).

Член команды Ю.ТИМОШЕНКО считает, что “в данном случае признается, что в Украине происходит разрушение политических свобод и европейских ценностей, игнорируются права человека и надлежащие правовые процедуры под фальшивым лозунгом стабилизации и наведения порядка”.

“Мы, как оппозиция, утверждали, что это опасно для Украины, - добавил Г.НЕМЫРЯ. - Решение, которое приняла чешская власть, свидетельствует, что эти процессы могут быть опасными и для ЕС”.

“Опосредствовано признан факт: если ты в Украине занимаешься политической деятельностью и принадлежал к предыдущему правительству, ты не можешь рассчитывать на справедливое правосудие. Власть, возбудив много дел против членов предыдущего правительства, показывает, что она слаба и боится оппозиции. Сильные и уверенные в себе политики не занимаются политическими репрессиями”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он также привел цитату Вацлава Гавела о том, что: “Демократия перед теми, кто относится к ней с уважением, ставит почти непреодолимые проблемы, а для тех, кто ее ненавидит, открывает почти неограниченные возможности”.

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