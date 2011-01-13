Попов запретил своим подчиненным разговаривать с журналистами?

В Блоке Виталия Кличко заявляют, что председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ ограничил общение чиновников КГГА и районных администраций столицы с журналистами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, об этом свидетельствует содержание распоряжения № 7 председателя КГГА от 10 января «О порядке обработки информационных запросов, поступающих от средств массовой информации».

По информации Блока Кличко, указанное распоряжение издано с грифом «для служебного пользования» и по состоянию на 13 января уже доставлено во все структурные подразделения КГГА для исполнения.

Так, в распоряжении отмечено, что чиновникам КГГА и районных госадминистраций, включая все управления, запрещено напрямую общаться с журналистами. Такое общение, в том числе предоставление официальных документов, статистической информации, официальных комментариев, согласия на участие в интервью осуществляется исключительно через отдел информационного обеспечения – пресс-службу КГГА . Последняя также должна проводить жесткую регистрацию всех информационных запросов, поступающих от СМИ, информируют в Блоке Кличко.

«В то время, когда Верховная Рада принимает Закон «О доступе к публичной информации», председатель КГГА ПОПОВ подписывает распоряжение, которое фактически лишает журналистов возможности оперативно получать любые сведения о деятельности столичных чиновников. Вряд ли это отвечает мировым демократическим процессам. Скорее свидетельствует о другом – власти, которая боится журналистов, есть что скрывать», – заявляют в Блоке Кличко.