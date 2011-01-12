На бывшего замминистра завели дело с «грифом ограниченного доступа»

Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего заместителя министра транспорта и связи – председателя Государственной администрации морского и речного транспорта ("Укрморречфлот") Владимира РАБОТНЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Верховной Раде заявил первый заместитель генерального прокурора Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

По его словам, В.РАБОТНЕВ при соучастии других лиц, вопреки требованиям закона о государственной тайне, разгласил сведения, представляющие государственную тайну. Е.БЛАЖИВСКИЙ заметил, что это преступление подпадает под часть 1 статьи 328 Уголовного кодекса Украины.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскного дела, которые поступили из департамента контрразведывательной защиты экономики государства Службы безопасности Украины. Делу предоставлен гриф ограниченного доступа. Обвиняемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Досудебное следствие продолжается», - сказал Е.БЛАЖИВСКИЙ.