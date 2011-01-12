Украинские политзаключенные придут в Лукьяновский СИЗО с книгами
08:07, 12 января 2011Политика
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Объясняет Николай Ляхович
Занести в среду, 12 января, книги украинских писателей в Лукьяновский СИЗО призвал участник акции «Украина без Кучмы» Николай Ляхович. Тогда его приговорили к 5 годам лишения свободы – самый большой срок среди 18 участников событий 9 марта 2001 года, когда у Администрации Президента произошли столкновения между оппозиционерами и милицией.
Почти 10 лет назад книги в Лукьяновский СИЗО Николаю Ляховичу и еще 17 унсовцам приносил будущий министр Юрий Луценко. Сейчас украинских политзаключенных будет становится все больше, отметил Ляхович в разговоре с Радио Свобода.
"Кучмовская власть по сравнению с донецким кланом выглядит детским смехом", - отмечает он.
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