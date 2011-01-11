Фюле: есть настроение завершить переговоры о зоне свободной торговли до лета

Брюссель надеется, что переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом будут завершены до лета текущего года.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ в ходе сегодняшней встречи с Николаем АЗАРОВЫМ.

«В Брюсселе с оптимизмом относятся к вопросу завершения переговоров о создании зоны свободной торговли. Есть настроение завершить их до лета», - процитировал еврокомиссара В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Как отметил пресс-секретарь премьер-министра, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что на сегодняшний день Министерство экономического развития и торговли возглавляет первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ. Таким образом, переговорный процесс с Евросоюзом о создании зоны свободной торговли будет продолжен на более высоком уровне. Также Н.АЗАРОВ сказал, что А.КЛЮЕВУ поставлена задача завершить переговоры до лета.

В свою очередь Ш.ФЮЛЕ предложил А.КЛЮЕВУ в ближайшее время посетить Брюссель для налаживания более тесных контактов, которые позволят завершить переговоры результативно в установленные сроки.

В ответ Н.АЗАРОВ заявил Ш.ФЮЛЕ, что такая поездка А.КЛЮЕВА состоится в необходимые сроки.

«Я за то, чтобы члены моего правительства чаще бывали в Брюсселе и дышали брюссельским воздухом», - процитировал Н.АЗАРОВА его пресс-секретарь.

Справка УНИАН. Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.

В начале декабря 2010 г. представитель Еврокомиссии, близкий к переговорам о создании ЗСТ, заявил, что Европейская комиссия считает, что зона свободной торговли с Украиной может быть создана уже к 2013 году.