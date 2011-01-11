Тимошенко выразила соболезнования родным Михайлины Коцюбинской

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнования в связи со смертью Михайлины Коцюбинской.

Соболезнование обнародовано на официальном сайте Тимошенко.

"Госпожа Михайлина была из когорты настоящих борцов за свободу Украины, без преувеличения могу сказать, что она была и останется в нашей памяти одним из символов бессмертия украинской нации, сохранения ее нравственных основ. Михайлина Коцюбинская всю свою жизнь посвятила борьбе за независимость нашей страны, за то, чтобы Украина состоялась как правовое и демократическое государство", - отметила лидер партии "Батькивщина".

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что советская тоталитарная система тщетно пыталась сломать М.Коцюбинскую, запрещала ее книги, увольняла с работы.

"Михайлина Фоминична стойко отстаивала общечеловеческие, европейские идеалы, боролась за право нашего народа на государственное существование. Весь земной путь этой великой украинки, ее творческое и научное наследие является для нас примером гражданского мужества и человеческого достоинства", - отметила лидер "Батькивщины".

"Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким Михайлины Коцюбинской, всем, кто знал и любил эту выдающуюся женщину, всем гражданам, которые ценят ее вклад в украинскую историю. Вечная память Михайлине Коцюбинский!", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО

*** Почетный доктор Национального университета «Киево-Могилянская академия», лауреат премии имени Василия Стуса и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко М.Коцюбинская ушла из жизни 7 января.