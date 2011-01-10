Карпачева сказала Литвину, что доклад по арестам подготовить не успеет

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не берется прогнозировать, хватит ли в парламенте голосов народных депутатов для принятия решения о заслушивании генерального прокурора относительно арестов оппозиционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время брифинга.

«Я не могу сейчас с уверенностью сказать, что хватит голосов», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время он заметил, что сегодня будет беседовать с руководителями каждой фракции, чтобы выяснить всю ситуацию.

При этом председатель ВР напомнил, что депутаты должны внести соответствующий проект постановления, чтобы Верховная Рада приняла конкретное решение.

В.ЛИТВИН также сообщил, что во время Согласительного совета удалось связаться с Уполномоченным ВР по правам человека Ниной КАРПАЧЕВОЙ, которая сообщила, что до завтра не сможет подготовить специальный доклад по требованию оппозиции.