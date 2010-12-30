Львовская область отметит 102-летие Степана Бандеры

1 января 2011 года Львовская область будет отмечать 102-летие со дня рождения руководителя Провода ОУН, Героя Украины Степана Бандеры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО «Свобода», распоряжение о проведении соответствующих мероприятий подписал председатель Львовского областного совета Олег ПАНЬКЕВИЧ.

Согласно распоряжению, управление по вопросам гуманитарной политики областного совета совместно с главным управлением по вопросам внутренней политики, национальностей и религий облгосадминистрации должны подготовить и провести 1 января 2011 года торжественное мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня рождения С.Бандеры.

Также в распоряжении рекомендуется председателям районных советов, городским председателям городов областного значения подготовить проведение торжественных мероприятий в честь 102-й годовщины со дня рождения С.Бандеры, а также принять участие в торжественном мероприятии, которое будет проводить Львовский областной совет 1 января 2011 года в городе Львове, а Львовской областной государственной администрации рекомендовано дать поручение соответствующим структурным подразделениям облгосадминистрации для подготовки и проведения 1 января 2011 года и в течение 2011 года мероприятий, посвященных 102-й годовщине со дня рождения С.Бандеры.