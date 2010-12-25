Янукович рассказал, что часть своих реформаторов «сманил» у Назарбаева

Виктор Янукович убежден, что начатые в Украине реформы изменят ситуацию к лучшему. Потому что у него в экономическом совете – молодые люди с прекрасным образованием, которые уже показали себя в мире. "И я ни одного решения не принимаю, не проверив до мельчайших подробностей, если я не уверен в том, что этот путь принесет успех”, - заявил президент.

Об этом глава государства сказал в интервью в телеканалам “Интер”, ICTV и “Украина”.

Президент рассказал журналистам, что часть своей команды реформаторов “сманил” у коллеги из Казахстана Назарбаева

“Вот мне лично позвонил президент Назарбаев и по-приятельски сказал: “слушай, я от тебя не ожидал запрещенных приемов. Ты у меня утащил таких ребят, с которыми я проработал много лет, они от меня ушли в Украину”. А я говорю: “ну, Султан Имешевич, вы уже очень много сделали, и потому сегодня посмотрите, как Казахстан расцветает...", - рассказал Янукович.