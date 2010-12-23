Глава коммунистов Севастополя отчасти поддерживает Грача, но...

Первый секретарь Севастопольского городского комитета КПУ, лидер фракции коммунистов в горсовете Василий ПАРХОМЕНКО по некоторым позициям поддерживает Леонида ГРАЧА, но не приемлет избранную тем форму протеста.

В сегодняшнем «прямом эфире» местного «Народного канала», комментируя конфликт между лидером КПУ Петром СИМОНЕНКО и лидером крымских коммунистов Леонидом ГРАЧОМ, В.ПАРХОМЕНКО сказал, «раздор в Компартии - это если не трагедия, то большая беда для партии. Как член ЦК я делал все возможное, чтоб не выносить сор из избы, чтобы найти компромисс. Я по многим позициям поддерживаю Леонида Ивановича ГРАЧА. Например, он давно говорит, что коммунистам надо давно выйти из парламентского большинства, не позорить партию и распрощаться с Партией регионов». Но, как добавил В.ПАРХОМЕНКО, «та форма, которую Леонид Иванович избрал для изложения своей позиции, по сути дела, не приемлема в партийных рядах. Есть устав, есть партийная дисциплина, есть понятие партийного товарищества. Требования нужно выполнять. Леонид Иванович перешел определенную границу».

Говоря о перспективах разрешении конфликта, первый секретарь Севастопольского комитета компартии Украины подчеркнул, что «это наше внутрипартийное дело» По его словам, согласно уставу партии, у Л.ГРАЧА есть возможность апеллировать в вышестоящие органы, вплоть до съезда партии. «Скажу, что конфликт крайне неприятен для партии. Его сейчас используют буржуазные СМИ для дискредитации Компартии и ее руководства». По мнению В.ПАРХОМЕНКО, «конфликт хоть и назрел, но надо было искать другие пути для его решения».