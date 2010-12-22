СМИ: с допроса в Генпрокуратуре не вернулся лидер УСДП

Генеральная прокуратура задержала бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА.

Он был задержан после пятичасового допроса в Генпрокуратуре и помещен в Подольский изолятор временного содержания, сообщил «Зеркалу недели» сегодня, 22 декабря, источник в ГПУ.

По данным издания, Е.КОРНИЙЧУК давал показания по делу, связанному с оказанием услуг юридической фирмой Magisters (прежнее название - «Магистр & Партнеры») компании «Нафтогаз Украины».

Е.КОРНИЙЧУКУ вменяется в вину тот факт, что он, находясь на посту первого заместителя министра юстиции, подписал письмо, которым позволил проведение конкурса на юридическое обслуживание «Нафтогаза» у одного исполнителя.

«Магистр & Партнеры» сотрудничала с НАК «Нафтогаз Украины» с 2002 года.

Пресс-секретарь Е.КОРНИЙЧУКА не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о его задержании, однако она сообщила, что сегодня, 22 декабря, супруга Е.КОРНИЙЧУКА родила дочь.

Как сообщалось, с апреля 2005 года Е.КОРНИЙЧУК был главой столичной организации Украинской социал-демократической партии (в конце того же года УСДП вошла в Блок Юлии Тимошенко). На выборах в Верховную Раду 2006 года прошел в парламент по списку БЮТ. В конце 2006 года он возглавил УСДП, после того как бывший глава партии - тесть Е.КОРНИЙЧУКА Василий ОНОПЕНКО - стал главой Верховного Суда Украины.

Перед избранием Е.КОРНИЙЧУК возглавлял финансовую практику фирмы «Магистр & Партнеры» (был старшим партнером, позднее - внештатным советником). Специализировался на финансовом праве и законодательстве по энергетике, нефти и газу.