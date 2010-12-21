Ляшко предлагает Януковичу спросить у людей, нужна ли им такая ВР

Народный депутат Олег ЛЯШКО (внефракционный) считает, что после событий 16 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен был бы инициировать референдум о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады

Об этом он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

“Я считаю, что после событий 16 декабря Президент ЯНУКОВИЧ должен был бы инициировать референдум о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Пусть бы люди сказали, нужна ли такая Верховная Рада, которая есть сегодня. Президент должен был бы инициировать принятие нового закона о выборах, который сделал бы невозможным прохождение по партийным спискам боксеров, атлетов и прочих, единственная задача которых - тузить и бить морды своим коллегам-депутатам», - отметил О.ЛЯШКО.

Комментируя заявление представителя Президента в Верховной Раде Украины Юрия МИРОШНИЧЕНКО о том, что из депутатов, которые принимали участие в драке в парламенте 16 декабря, нужно снять депутатскую неприкосновенность, «если их вина будет доказана». Он выразил сомнение относительно объективного расследования: «Кто будет доказывать эту вину? Генеральная прокуратура! А как она будет доказывать, мы можем предположить на примере того, что сын генпрокурора принимал участие в этой драке», - О.ЛЯШКО.

По его мнению, депутатам с обеих сторон нужно отказаться от такого метода парламентской борьбы как блокирование трибуны. «Власть должна уважать оппозицию и считаться с ее предложениями. Власть сегодня, к сожалению, игнорирует все, в том числе и умные предложения оппозиции. Я считаю, что буквально во вторник нужно проголосовать и лишить мандатов тех, кто незаконно, вопреки Конституции, их совмещает. Конкретно: министр экологии ЗЛОЧЕВСКИЙ, который использует мандат только для того, чтобы приходить бить коллег-депутатов, глава «Укрспецэкспорта» САЛАМАТИН и целый ряд других депутатов от Партии регионов, которые более полугода незаконно совмещают работу в парламенте с депутатскими мандатами», - отметил он.