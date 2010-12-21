«Батьківщина» заявляет о принудительном выселении

Председатель Кировоградской областной организации ВО «Батьківщина», народный депутат Валерий КАЛЬЧЕНКО заявляет о принудительном выселении организационных структур данной политической силы из коммунального помещения путем повышения стоимости аренды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат сообщил на пресс-конференции.

По его словам, со стороны власти происходит наступление на местную ячейку «Батьківщини».

«В 2007 году мы подписали договор аренды помещения, где расположены 5 партийных (областная, городская, две районные городские и Кировоградская районная - УНИАН) и 2 общественных организации «Батьківщини». Фактически, мы платим 10 грн. за квадратный метр. Теперь нам хотят повысить стоимость аренды до 15 грн. Такую цену в областном центре платят прибыльные организации», - отметил В.КАЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что владеет информацией о намерениях власти переселить в помещение, которое арендует «Батьківщина», редакцию печатного органа облгосадминистрации и областного совета «Народное слово», а здание, где сейчас работает коллектив газеты, выставить на продажу.

«Понятно, что нас просто хотят выселить вместе с общественными организациями», - заявил народный депутат.

Офис партийный штаб ВО «Батьківщина» расположен в исторической центральной части Кировограда вблизи здания облгосадминистрации.