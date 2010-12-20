БЮТ требует уволить руководителя Укрспецэкспорта и министра экологии

Фракция «БЮТ-Батьківщина» требует отставки председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА и возбуждения уголовных дел против участников нападения на депутатов от оппозиции.

Об этом идет речь в заявлении фракции «БЮТ-Батьківщина», переданном УНИАН пресс-службой БЮТ.

В заявлении отмечается, что фракция требует отставки спикера, поскольку нападение «регионалов» на депутатов от оппозиции не могло состояться без содействия В.ЛИТВИНА и подчиненных ему служб Верховной Рады.

Также «БЮТ-Батьківщина» отмечает, что будет настаивать на отставке генерального прокурора в случае отсутствия результативных уголовных дел против участников нападения на депутатов от оппозиции, которые непосредственно били людей, – и особенно тех из них, кто не первый раз принял участие в избиении.

Фракция требует уволить с должности министра экологии и природных ресурсов Николая ЗЛОЧЕВСКОГО и руководителя «Укрспецэкспорта» Юрия САЛАМАТИНА, которые принимали участие в избиение депутатов от оппозиции. “Проигнорировав это требование, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ как руководитель исполнительной вертикали примет на себя политическую ответственность за нападение”, - говорится в заявлении.

Кроме того, среди требований фракции - прекращение политических репрессий и использования с этой целью силовых структур, закрытие уголовных дел, которые “сфабрикованы исключительно для политического преследования Юлии ТИМОШЕНКО и других представителей оппозиции”. “Немедленно должны быть освобождены все политзаключенные, единственная «вина» которых заключается в том, что они возвращали государству имущество, которое сомнительным способом было «прихватизировано» сомнительными дельцами”, - отмечается в заявлении.

«БЮТ-Батьківщина» требует принятия в целом проекта закона об оппозиции, обеспечивающего действенный механизм контроля над властью.

”Без выполнения этих требований возвращение парламента к нормальной работе является невозможным, а фракция «БЮТ-Батьківщина» вынуждена покинуть сессионный зал Верховной Рады”, - отмечается в заявлении.

«БЮТ-Батьківщина» считает, что курс на построение в Украине авторитарного режима, на свертывание демократии, подавление прав и свобод граждан привел к существенному ограничению возможностей оппозиции, лишил ее любых парламентских рычагов влияния на ситуацию в стране.

”Агрессивно-послушное большинство абсолютно не считается с оппозицией, полностью игнорирует при принятии важных государственных решений мнение меньшинства депутатов и миллионов избирателей, интересы которых они представляют”, - отмечается в заявлении.

Во фракции замечают, что при таких условиях блокирование Верховной Рады, к сожалению, превратилось, по сути, в единственную возможность, благодаря которой оппозиция может привлечь внимание власти к своим требованиям и вообще быть услышанной.

”Зверское избиение депутатов оппозиции депутатами от Партии регионов и министрами действующего правительства унизило Верховную Раду. Агрессивные действия провластных сил в отношении своих оппонентов в парламенте имели место и раньше, но то, что произошло в минувший четверг, было беспрецедентным по своей жестокости”, - отмечает «БЮТ-Батьківщина».

По их мнению, подобное преступление стало возможным благодаря полной безнаказанности, которую чувствуют за собой депутаты от большинства. “Если раньше в Украине судебная система, хотя и имела серьезные недостатки, но сохраняла шансы на правосудие, то теперь судебной системы нет вообще: так называемая реформа превратила Фемиду в рабу ЯНУКОВИЧА”, - говорится в заявлении.