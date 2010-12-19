В центре Минска спецслужбы до потери сознания избили кандидата в Президенты
Блокирована Октябрьская площадь в центре беларусской столицы. Во дворах улиц стоят грузовики с военнослужащими, а также военная техника
В Минске спецслужбы напали на колонну, которую возглавлял кандидат в Президенты, известный белорусский поэт Владимир НЕКЛЯЕВ.
Об этом сообщает Европейское радио для Беларуси.
"НЕКЛЯЕВ и его сторонники направлялись на Октябрьскую площадь и собирались отвезти туда звукоусиливающую аппаратуру, однако были блокированы и избиты. Избит до потери сознания НЕКЛЯЕВ, избиты журналисты, в том числе фотокорреспондент Юлия ДОРОШКЕВИЧ", - сообщает Еврорадио.
Спецслужбы изъяли звукоусиливающую аппаратуру.
По данным информационного агентства БелаПАН, правоохранительные силы блокируют Октябрьскую площадь Минска, где кандидаты в Президенты от демократических сил планировали провести массовую акцию протеста с требованием провести новые выборы без участия действующего главы государства Александра ЛУКАШЕНКО.
Во дворах улиц, прилегающих к Октябрьской площади и проспекту Независимости находятся грузовики с военнослужащими, а также военная техника.
Вокруг Октябрьской площади также сконцентрировано значительное количество легковых милицейских автомобилей. В сторону площади несут металлические турникеты.
Движение по центральному проспекту Минска перекрыто.
На Октябрьской площади залит каток, на котором в настоящее время много детей.
По данным Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведении республиканских референдумов, по состоянию на 18.00 в выборах приняли участие 84,1 % из 7 миллионов 95 тысяч 178 включенных в списки избирателей (в Беларуси в день голосования избирателей можно включать в список избирателей на основания предъявления паспорта).
Как сообщал УНИАН, ряд кандидатов в Президенты Беларуси от демократических сил накануне выборов обратились к белорусским избирателям с призывом придти на Октябрьскую площадь Минска после закрытия избирательных участков с требованием проведения новых выборов без участия действующего главы государства Александра ЛУКАШЕНКО.