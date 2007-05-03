Станик и Пшеничному советуют представить, что Ющенко ничего не подписывал

Верховная Рада будет призывать Сюзанну Станик и Валерия Пшеничного не выполнять указы президента о своем освобождении от должности судей Конституционного суда.

Об этом сообщил член фракции Партии регионов Василий Киселев в среду в эфире 5 канала.

"Мы будем призвать этих судей не выполнять указ президента, поскольку он является незаконным", - отметил он, прибавив, что "завтра будет принято постановление".

"Это война законов, но в это нас втянул президент. И на каждый указ президента будет наша реакция", - подчеркнул депутат.

Он также выразил убеждение, что Станик и Пшеничный будут через суд восстановлены на должности.

"Что касается восстановления на работе, то идут через суды общей юрисдикции и возобновляются на работе. Жовтяка возобновили, Пискуна возобновили, возобновят и этих людей", - уверен Киселев.

Также депутат выразил мнение, что "коллеги из КС среагируют на то, что их коллег увольняют незаконно".

Кроме того, он отметил, что на заседании Верховной Рады будет предлагать спикеру Александру Морозу и премьеру Виктору Януковичу обратиться к странам-гарантам безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, "потому что зашло далеко".

Вместе с тем на вопрос, какой будет реакция коалиции на продолжение Центризбиркомом срока подачи списков окружных комиссий, Киселев ответил: "Абсолютно толерантной - никакой, потому что нас эти выборы не касаются. Указа президента до решения Конституционного суда мы не признаем".

Украинская правда