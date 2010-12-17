Парламентские журналисты объявили бойкот Чечетову

Парламентские журналисты объявили бойкот народному депутату от Партии регионов Михаилу ЧЕЧЕТОВУ и договорились не показывать его комментарии по поводу вчерашних событий в Верховной Раде в выпусках новостей, а также не печатать его комментарий на лентах информационных агентств.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая договоренность между журналистами была достигнута после того, как М.ЧЕЧЕТОВ несколько раз подряд пытался убедить журналистов, что “регионалы” вели себя “толерантно, и никаких драк в Верховной Раде не было”. М.ЧЕЧЕТОВ всячески пытался убедить, что представители БЮТ сами пытались напасть на депутатов от Партии регионов.

Корреспондент УНИАН пытался «донести» до М.ЧЕЧЕТОВА, что “толерантность “регионалов” вылилась в то, что несколько народных депутатов находятся на больничных кроватях. При этом М.ЧЕЧЕТОВ делал вид, что он вообще не слышит этих замечаний. Подобные замечания раздавались и от корреспондентов центральных телевизионных каналов и других информационных агентств и интернет-изданий.

Когда журналисты спросили М.ЧЕЧЕТОВА, кто будет нести ответственность за применение физической силы, он что-то начал рассказывать об избирателях Украины.

В конце концов, это поднадоело журналистам, и они со словами: «Прекратите делать из нас идиотов» выключили диктофоны и камеры.

Аналогичная ситуация произошла, когда М.ЧЕЧЕТОВ давал комментарий телеканалу СТБ и изданию «Украинская правда». Журналисты этих СМИ также выразили свое возмущение.

Кроме того, когда М.ЧЕЧЕТОВ пытался дать комментарий съемочной группе «Нового канала», к этому разговору присоединились журналисты «Украинской правды» и УНИАН, которые в очередной раз попросили депутата «не вешать лапшу и не держать их за идиотов».