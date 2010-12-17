В Верховной Раде зажгли лампадки как на похоронах
10:10, 17 декабря 2010Политика
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Литвин отказал бютовцам в перерыве
Члены фракции «БЮТ-Батьківщина» на своих рабочих местах в сессионном зале парламента зажгли небольшие лампадки.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам этих депутатов, это символизирует «похороны демократии в Верховной Раде».
Представители Партии регионов находятся возле президиума и трибуны ВР, чтобы не дать возможности оппозиции заблокировать работу парламента.
Первый заместитель лидера фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей КОЖЕМЯКИН обратился с требованием к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ объявить перерыв на 30 минут.
Однако В.ЛИТВИН ему отказал, объяснив, что «перерыв вчера был целый день».
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