Охрана ВР попыталась выставить прессу из сессионного зала
Журналисты отказались уходить
Охрана Верховной Рады призвала журналистов покинуть сессионный зал парламента, но журналисты отказались это делать.
Как передает корреспондент УНИАН, часть журналистов остаются в ложе СМИ. Рядом с ними - несколько членов фракции "БЮТ-Батькивщина".
Народный депутат из этой фракции Евгений СУСЛОВ, обращаясь к представителю комендатуры ВР, сказал, что у фракции «есть информация о том, что будет физическое вмешательство с тем, чтобы вынести народных депутатов из сессионного зала».
Сейчас в сессионном зале, в частности, в президиуме парламента находится около 30 народных депутатов из фракции "БЮТ-Батькивщина". Кроме того, есть депутаты из этой фракции непосредственно в сессионном зале. Также в сессионном зале остаются несколько депутатов от Партии регионов.
Как считают депутаты от оппозиции, эти депутаты из Партии регионов остались для того, чтобы не позволить фракции "БЮТ-Батькивщина" заблокировать двери в сессионный зал и, таким образом, помешать возможному штурму со стороны представителей парламентского большинства.
В сессионном зале осталось частичное освещение, уборщицы собирают бумаги, разбросанные на полу.