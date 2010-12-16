Охрана ВР попыталась выставить прессу из сессионного зала

Охрана Верховной Рады призвала журналистов покинуть сессионный зал парламента, но журналисты отказались это делать.

Как передает корреспондент УНИАН, часть журналистов остаются в ложе СМИ. Рядом с ними - несколько членов фракции "БЮТ-Батькивщина".

Народный депутат из этой фракции Евгений СУСЛОВ, обращаясь к представителю комендатуры ВР, сказал, что у фракции «есть информация о том, что будет физическое вмешательство с тем, чтобы вынести народных депутатов из сессионного зала».

Сейчас в сессионном зале, в частности, в президиуме парламента находится около 30 народных депутатов из фракции "БЮТ-Батькивщина". Кроме того, есть депутаты из этой фракции непосредственно в сессионном зале. Также в сессионном зале остаются несколько депутатов от Партии регионов.

Как считают депутаты от оппозиции, эти депутаты из Партии регионов остались для того, чтобы не позволить фракции "БЮТ-Батькивщина" заблокировать двери в сессионный зал и, таким образом, помешать возможному штурму со стороны представителей парламентского большинства.

В сессионном зале осталось частичное освещение, уборщицы собирают бумаги, разбросанные на полу.