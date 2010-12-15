У Попова решили уволить около 400 столичных чиновников
После Нового года
После Нового года управленческий штат столицы сократят приблизительно на 400 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.
«Было принято решение сессии о сокращении 20%. Сейчас идет работа над структурой. В ближайшее время мы сможем ее представить в СМИ. Это будет объявлено до Нового года, а по факту будет осуществлено после Нового года», - сказал он.
По словам А.МАЗУРЧАКА, с этой целью сейчас анализируется структура каждого столичного управления. «Будет сокращен или сам отдел, или будут слиты два, три управления в одно, или будет просто сокращено количество людей в самом управлении…», - сказал он.
«В целом будет сокращено порядка 400 человек. Уволенным работникам будут выплачены все компенсации, в соответствии с действующим законодательством», - подчеркнул А.МАЗУРЧАК, отметив, что лично он увольнения не боится.
Как сообщал УНИАН, в ноябре председатель КГГА Александр ПОПОВ сообщил, что запланировано 1,5-тысячное сокращение управленческой и исполнительной служб города
По его информации, предусматривается сократить, в частности, структуру КГГА приблизительно на 115 человек, уменьшить численность системы управления районных госадминистраций приблизительно на 240 человек.
Кроме того, в столице будет сокращено количество коммунальных предприятий со 183 до 111. Предусмотрена как ликвидация неэффективно работающих предприятий, так и приватизация и объединение с другими рентабельно работающими.
«Если мы посчитаем это (1,5-тысячное сокращение) в бюджетных средствах, то это около 80-100 млн. грн. ежегодно», - отметил председатель КГГА. По его словам, сэкономленные средства будут направлены на решение, в частности, социальных проблем города.