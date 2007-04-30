В здании парламента готовы признать необходимость досрочных выборов

В Верховной Раде объявлен перерыв для обсуждения проекта постановления, которым предусмотрено провести выборы Президента Украины и парламента не позже 9 декабря 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в парламенте рассмотрен проект постановления «О выборах Президента Украины и народных депутатов Украины».

Этим проектом постановления предусмотрено признать необходимым провести выборы Президента Украины и народных депутатов Украины «в период 90 дней со дня вступления в силу Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины», которым предусмотреть проведение выборов Президента и народных депутатов не позже 9 декабря 2007 года. В проекте постановления правительства предлагается принять необходимые меры для обеспечения финансирования выборов Президента и парламента «в объемах и порядке, определенных законом».

ЦИК должна обеспечить надлежащее исполнение Закона Украины «О государственном реестре избирателей» и своевременную подготовку и проведение выборов. Временной специальной комиссии по разработке проектов законов Украины о внесении изменений в Конституцию Украины поручено с учетом предложений Президента Украины и других субъектов права законодательной инициативы подготовить и внести на рассмотрение парламента до 15 июня 2007 года проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины, которым в частности предусмотреть проведение выборов Президента и парламента.

Комитету ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления до 10 июня 2007 года поручено внести на рассмотрение ВР проект закона о выборах народных депутатов Украины в новой редакции, в котором предусмотреть проведение выборов «по так называемым открытым партийным спискам кандидатов в депутаты от политических партий избирательных блоков, и проект закона о внесении соответствующих изменений в закон «О выборах Президента Украины».