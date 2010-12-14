Азаров завтра «откроет» станции метро, которые уже открывал Янукович

Завтра, 15 декабря, в 14.00 премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ примет участие в открытии участка Куреневско-Красноармейской линии Киевского метрополитена от станции «Лыбедская» до станции «Васильковская».

Об этом сообщается на Правительственном портале.

После завершения мероприятия планируется подход премьер-министра к прессе.

Сбор журналистов: с 13.00 до 13.30, ул. Васильковская, 32 (возле здания ТПО «Художник»), вход со стороны Амурской площади.

Аккредитация проводится по телефонам (до 17:30 14 декабря): 256-66-32, 256-66-43, 256-75-82.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября президент Виктор Янукович поучаствовал в пробном запуске трех станций метро: «Демеевская», «Голосеевская», «Васильковская».