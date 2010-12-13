БЮТ в Киевсовете: желание большинства угодить Попову обернулось против них

Депутаты большинства в Киевсовете разошлись в вопросе предоставления права КГГА вносить на пленарное заседание городского совета проекты решения с голоса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутатской фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете, об этом заявила лидер фракции Татьяна МЕЛИХОВА, заметив, что соответствующая дискуссия возникла во время заседания президиума Киевсовета.

«КГГА хочет сделать из Киевсовета придаток к исполнительному органу, а депутатов городского совета превратить в бездумных кнопкодавов, которые будут голосовать только по вопросам, выгодным администрациям. Очевидно, что стиль работы Президента и пропрезидентской силы в Верховной Раде переносится на работу Киевсовета», - заявила Т.МЕЛИХОВА.

По ее словам, во время наполнения повестки дня сессии 16 декабря, на президиуме Киевсовета одним из депутатов по указанию КГГА были зачитаны ряд неподготовленных в установленном порядке проектов решений, инициированных исполнительным органом. Это вызвало возмущение у одних депутатов и уверенность в необходимости включения вопросов у других, сказала Т.МЕЛИХОВА.

«Вопросы не были оформленными как проекты решений и нуждались в объяснениях профильных лиц КГГА, ни один из которых не присутствовал на президиуме Киевсовета. Следовательно, желание провластного депутатского большинства угодить А.ПОПОВУ обратилось против них – КГГА не считает необходимым знакомить даже приближенных к ней депутатов с сутью вопросов, за которые надо голосовать», - заявила Т.МЕЛИХОВА.

Фракция БЮТ требует встречи председателя КГГА Александра ПОПОВА и его заместителей с руководителями фракций Киевсовета для изучения ситуации во взаимоотношениях Киевского городского совета с КГГА.