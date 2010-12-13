16-19 декабря в киевском Дворце спорта пройдет выставка-ярмарка «Мир меха»

С 16 по 19 декабря в киевском Дворце спорта (пл. Спортивная, 1, станция метро «Дворец спорта») состоится выставка-ярмарка «Мир меха».

Посетителям выставки смогут увидеть в одном месте и сравнить между собой более 100 лучших украинских производителей и представителей ведущих компаний Греции, России, Турции, Китая, Польши, Словакии.

На выставке-ярмарке "Мир меха" будут представлены шубы современного и классического дизайна из норки, соболя, рыси, шиншиллы, лисы, каракуля, енота, мутона, кролика; дубленки, головные уборы, аксессуары из меха и кожи и др.

Время работы выставки-ярмарки - с 11.00 до 19.00. Телефон для справок: (044) 531-98-69 www.vybir.kiev.ua