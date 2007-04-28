Коалиция в Верховной Раде ждет, что скажет Ющенко на митинге?

Верховная Рада не проводит внеочередное заседание.

Как сообщил в интервью журналистам заместитель руководителя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ заседание не планируется.

В то же время почти все народные депутаты Украины из фракции Партии регионов собрались в парламенте. Часть из них уже разошлись. В.КИСЕЛЁВ отказался сказать, почему собирались депутаты. В то же время, некоторые источники проинформировали журналистов о том, что члены коалиции ожидают выступления Президента Украины на Европейской площади и от тех заявлений, которые там будут звучать зависит возможность проведения сегодняшнего заседания парламента.

В то же время В.КИСЕЛЁВ категорически заявляет, что заседания сегодня не будет.