Головатый оказался между двух огней

Народный депутат Верховной Рады Украины И, ІІ и ІV созывов, член Провода УНП Степан Хмара написал открытое письмо "Ответ господину Головатому". "Как говорил великий Франко, собачья обязанность перед Украиной побуждает сделать это, потому что как ни странно, почему-то до сих пор никто должным образом не ответил Головатому и ему подобным "правдоискателям", трубадурам европейских ценностей, якобы защитникам демократии и права. А давать отпор этой продажной публике нужно", - так объясняет Хмара свой шаг. Степан Илькович напоминает бывшему соратнику и единомышленнику события декабря 2004 года, когда они вместе голосовали против "несуразных изменений в Конституцию". "Но теперь Головатый оказался в лагере антиукраинских сил", - с сожалением констатирует Хмара и задается вопросами: "Почему господин претендент на должность члена Европейского Суда по правам человека закрывает глаза на дерзкое попрание прав своих соотечественников? Почему не слышно истерических завываний Головастого по поводу узурпации полномочий этим незаконным большинством через принятие антиконституционного Закона "О Кабинете Министров Украины"?

В открытом письме Степан Хмара поддерживает решение Президента относительно роспуска парламента и призывает соотечественников к активной поддержке гаранта Конституции.

Как сообщал УНИАН, профессиональным провокатором назвала Сергея Головатого координатор парламентского большинства Раиса Богатырева: "Заявление Сергея ГОЛОВАТОГО из парламентской трибуны 24 апреля этого года имело целью начать раскол парламентско-правительственной коалиции изнутри, создать конфликт в ее солидарном руководстве”. (УНИАН: С.Головатый заявил, что один из главных пунктов переговоров между Президентом и премьер-министром -возможность замены председателя ВР Александра Мороза на Р.Богатыреву).