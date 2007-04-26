Богатырева считает Головатого провокатором

Координатор парламентской коалиции, лидер фракции партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА называет провокацией заявление народного депутата Сергея ГОЛОВАТОГО о возможности смены Председателя Верховной Рады.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Р.БОГАТЫРЁВОЙ .

В частности, по ее словам, для дискредитации идеологии и планов парламентско-правительственной коалиции используются профессиональные провокаторы и манипуляторы.

«Нескрываемая неправда и ложь, агрессия и коварная риторика все чаще раздается из СМИ и политической трибуны. Она направлена против лидеров политического большинства, всех тех, кто объективно занимает позицию защиты Конституции и Украины как правового государства, она используется как оружие против открытой политики правительства и парламента”, - подчеркнула Р.БОГАТЫРЁВА.

По ее словам, к такой провокации можно отнести и заявление С.ГОЛОВАТОГО с парламентской трибуны 24 апреля этого года, которая имела своей целью начать раскол парламентско-правительственной коалиции изнутри, создать конфликт в ее солидарном руководстве.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля член фракции «Наша Украина» С.ГОЛОВАТЫЙ заявил, что одним из главных пунктов переговоров между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ является возможность переизбрания Председателя Верховной Рады.

В частности, по словам С.ГОЛОВАТОГО, обсуждается вопрос о смене Александра МОРОЗА нынешним координатором коалиции Раисой БОГАТЫРЁВОЙ.

«Мне точно известно, к чему сводится сегодня этот компромисс - компромисс сводится к смене Председателя ВР лидером коалиции», - сказал С.ГОЛОВАТЫЙ.